¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤«¡¡£×ÇÕÀäË¾¤Î¥í¥É¥ê¥´àÂåÌòá¤Ç»Ø´ø´±¤â¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë£±Éô¥µ¥ó¥È¥¹¤Î£Æ£×¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê£³£´¡Ë¤¬Æ±¹ñÂåÉ½¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Õ£Ï£Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³£³»î¹ç¤Ç£²¥´¡¼¥ë£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾¾¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ÈÆ±¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æà¸µ¥¨¡¼¥¹á¤Î¾·½¸¤ò¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡¢Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥»¥ì¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£¶·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤Ë¤âÁ°¿Ê¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£ô£è£ì£ï£î£Ó£ð£ï£ò£ô£ó¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¹¶·â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥É¥ê¥´¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÁ°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Ç£×ÇÕ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö£×ÇÕÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¥í¥É¥ê¥´¤Î·ç¾ì¤Ë¤è¤ê¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬º£²Æ¤Î£×ÇÕ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥´¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î½êÂ°¡££×ÇÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÀäË¾¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¤â¤È¤â¤È¼ÂÎÏ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Éé½ý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËüÁ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£