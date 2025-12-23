南野拓実【写真：PsnewZ/アフロ】THE ANSWER

負傷の南野拓実へ…アディダスジャパンの「25字」に称賛の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フランス杯オセール戦で21日、南野拓実が前十字靱帯の断裂を負った
  • アディダスジャパン公式Xは「ともに、乗り越えよう」と南野にエール
  • 日本のファンからは「こういう配慮ステキです」と称賛の声が相次いだ
記事を読む

関連の最新ニュース

北中米ワールドカップ

おすすめ記事

  • スポニチ
    南野の左膝前十字じん帯断裂をW杯対戦国オランダメディアなども報道「日本にとって大きな痛手」 2025年12月23日 11時38分
  • 森保Jでも重要戦力の南野がカップ戦で負傷交代。大事に至らないことを願うしかない。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）
    「南野に代わる選手はいない」重症ならW杯出場も厳しい危機。日本代表30歳アタッカーの負傷に韓国メディア反応「靭帯断裂の診断を受ければ...」 2025年12月22日 9時38分
  • FIFAランキングではアジアトップの日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）
    「日本代表は壊滅的な打撃を受ける」アジアサッカー界を騒然とさせた“一報”に海外メディアが懸念「強豪にとっては良いニュースではない」 2025年12月23日 4時39分
  • 激しいマッチアップを見せた藤田（左）と佐野（右）。（C）SOCCER DIGEST
    「20回もボールをロスト」「チームの勢いを著しく失わせた」ブンデス日本代表MF対決は互いに譲らず。佐野海舟と藤田譲瑠チマに海外メディアは対照的な評価「力強いパフォーマンス。唯一の汚点は…」 2025年12月22日 18時16分
  • 中国U-20アジアカップに出場したメンバーがロス五輪予選で中心を担うだろう。(C)Getty Images
    「日本でさえ出場できない可能性がある」“3.5→２”アジアサッカー界を揺るがす正式決定に中国絶望「不可能だ」「生きている間には見られない」 2025年12月22日 4時33分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 母名義のマンションで男性死亡
    2. 2. 波瑠と高杉が結婚 コメント全文
    3. 3. 6人逮捕 キーエンスの異常な職場
    4. 4. 波瑠と高杉真宙が結婚 交際約2年
    5. 5. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
    6. 6. 母親契約物件 発見遺体に刺し傷
    7. 7. たくろう 来年のM-1不参加を明言
    8. 8. 食べ物吐く動画物議「娘に叱責」
    9. 9. M-1たくろう「ラヴィット」出演
    10. 10. 「女性同士お断り」張り紙が物議
    1. 11. モト冬樹 3カ月続いた眩暈の原因
    2. 12. 不倫バレで流血沙汰 1年後の関係
    3. 13. 愛子さまが佳子さまに「圧勝」
    4. 14. 冨永妊娠 お相手の「心配な点」
    5. 15. 波瑠、ウエディングドレス&白無垢姿を公開　高杉真宙との結婚報告
    6. 16. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
    7. 17. 名大で「薬品が爆発した」119番
    8. 18. 赤坂のサウナ火災「内部告発」
    9. 19. スマホ落とし物 謝礼要求に困惑
    10. 20. timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
    1. 1. 母名義のマンションで男性死亡
    2. 2. 6人逮捕 キーエンスの異常な職場
    3. 3. 母親契約物件 発見遺体に刺し傷
    4. 4. 愛子さまが佳子さまに「圧勝」
    5. 5. 不倫バレで流血沙汰 1年後の関係
    6. 6. 名大で「薬品が爆発した」119番
    7. 7. 赤坂のサウナ火災「内部告発」
    8. 8. スマホ落とし物 謝礼要求に困惑
    9. 9. JAL&ANA 予約システムに障害発生
    10. 10. 上皇さま92歳に 歴代最長寿
    1. 11. ディズニー 1月に「最悪の変化」
    2. 12. ネコ150匹 多頭飼育崩壊か　排せつ物を放置、餌を与えず13匹死なせた罪で女性に罰金10万円　熊本
    3. 13. 都立公園トイレの金属部品が大量に盗まれる　板橋や練馬など10か所
    4. 14. 東急電鉄脱線、認定取り消しの行政処分
    5. 15. サウナ ドアノブ付け替えた形跡
    6. 16. 歌舞伎役者の「凄絶DV」妻ら告発
    7. 17. 水道から石油の臭い 灯油流出か
    8. 18. サウナのドアノブ「高温だった」
    9. 19. 国民・岡野純子議員が書類送検
    10. 20. 生活困窮者に期限切れ食品配布　徳島市、同意書にサインも
    1. 1. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
    2. 2. 小野田氏会見 記者ヒートアップ
    3. 3. 介護職員 月1万9千円賃上げへ
    4. 4. ホテル 忘れ物が多い場所TOP3
    5. 5. 中国レーダー照射になぜ反撃せず
    6. 6. 小1女児が全裸 変わり果てた姿に
    7. 7. 小泉氏 共同飛行に「強い懸念」
    8. 8. 国民の玉木氏、連立入り「模索」
    9. 9. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
    10. 10. ワンピ原作「ここからが大変」
    1. 11. 紙の保険証廃止 専門家の見解
    2. 12. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
    3. 13. 丸亀製麺「異例の決断」の裏事情
    4. 14. 高市氏の青春 恋に奔放だったか
    5. 15. 駐禁除外標章の悪用 逮捕者も
    6. 16. 値引きシールの「罠」共感集める
    7. 17. 鈴木農相 おこめ券は高くない
    8. 18. 「核持つべき」に河野氏疑問呈す
    9. 19. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    10. 20. 「殺人現場」人気ラーメン店惨状
    1. 1. 米海軍へ、新戦艦「トランプ級」
    2. 2. 「日本経済は中国人頼みではないようだ」＝訪日中国人の投稿に中国ネット民が反応
    3. 3. 「世界最強の潜水艦」神奈川来航
    4. 4. トランプ氏 リース契約停止へ
    5. 5. セクシー写真で支援→賛否、米
    6. 6. 日本離れたくない 母国への恐怖
    7. 7. 台湾の14人殺傷 準備に1年半か
    8. 8. 邦人 BTSメンバー宅に侵入未遂か
    9. 9. キムチ 免疫機能をブーストか
    10. 10. 英ロンドンにバンクシーの新作
    1. 11. 中国 日本行き2千便超欠航と報道
    2. 12. デンマーク国営郵便企業歴史に幕
    3. 13. 「平和壊す」日本で目を疑う光景
    4. 14. 古い動画をAIで高画質化する方法
    5. 15. サンタが燃え尽きないためには
    6. 16. 日本移住の知られざる苦労と現実
    7. 17. 中国が韓国の核導入の動きを牽制
    8. 18. 車両底部に爆発物 露軍幹部死亡
    9. 19. 米テキサスでメキシコ海軍機墜落
    10. 20. 香港10億円強盗 男女15人を逮捕
    1. 1. 清水&大成 V字回復できた理由
    2. 2. ユニクロ運営会社 初任給37万に
    3. 3. 「孫と暮らす老後」で失ったもの
    4. 4. お金困っている老人? 実態違った
    5. 5. 中国のヤバい一面 元記者が激白
    6. 6. 「タンス預金消滅」妻が後悔の涙
    7. 7. 「年収500万円で高級車」の現実
    8. 8. 仕事中にスマホ 原則は「無給」
    9. 9. 宝くじで10億円 税金はどうなる
    10. 10. 義実家へ帰省 心づけの妥当額は?
    1. 11. Netflix 一挙公開する2つの理由
    2. 12. 日本経済を妨害する企業に警告
    3. 13. 高く売るなら バッテリー容量83%
    4. 14. 「SHOEI」一度経営破綻していた
    5. 15. 4000億円超の赤字 SBは壊滅寸前?
    6. 16. 大阪「負の遺産」複合施設の今
    7. 17. 「冬ボーナス」円安で格差拡大
    8. 18. chocoZAP 無人経営の落とし穴
    9. 19. 妻子家出 夫はモラハラを自覚
    10. 20. 不用品の高額売却 扶養外れる?
    1. 1. PCだけじゃない…値上がり目前か
    2. 2. 日本超える 台湾LINE事情ヤバい
    3. 3. 「iPhone Air」の運命やいかに
    4. 4. おじおば構文 やりがちな特徴
    5. 5. 「フレッツ光 25G」追加を発表
    6. 6. ChatGPT 1年間の動向を振り返る
    7. 7. 外国製ドローンが米で販売制限か
    8. 8. パソコン 驚異的な値上げ目前か
    9. 9. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
    10. 10. 魚焼きグリルの掃除、もうしなくていいかも。これで焼けば解決です
    1. 11. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
    2. 12. まるで小さな映画館だ。JBLのサウンドバーが過去最安1.2万円超引きだ
    3. 13. MIT AI普及がもたらす成果低下
    4. 14. レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
    5. 15. キャッシュレス化の神社で注意点
    6. 16. Googleが「検索結果を違法にスクレイピングしている」としてSerpApiを提訴
    7. 17. NASAの探査機が見た火星の絶景の数々
    8. 18. 前売券が販売枚数、10万枚を突破！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』
    9. 19. ChatGPTが性格調整・アプリストア実装で激変！Googleは高速AI「Gemini 3 Flash」で対抗【週刊AIツール＆ニュースまとめ】
    10. 20. 関東甲信越のローソンで500円以上の買い物の際にdポイントカードを提示すると抽選で100人に1万dポイントが当たるキャンペーンが2月3日まで実施中
    1. 1. 283億円→53億円 村上大暴落の訳
    2. 2. 翔猿にパワハラ疑惑 顔蹴る暴行
    3. 3. 二所ノ関部屋「風紀崩壊」の実態
    4. 4. 南野ケガ「前十字靭帯断裂」判明
    5. 5. ラモス瑠偉氏の言葉にワッキー涙
    6. 6. 大谷＆ジャッジ ついに初共演か
    7. 7. 箱根 早大の超ルーキー「逸材」
    8. 8. ダルビッシュ ついに現役引退か
    9. 9. 大谷と真美子さん見た デートか
    10. 10. 森保J 南野を失うのはヤバすぎる
    1. 11. 井上尚弥「最強」を自負 明言
    2. 12. 前の選手が失敗…五輪代表の本音
    3. 13. 大谷まさかの写真 因縁の組合せ
    4. 14. 村上 あえて弱いチームを選んだ?
    5. 15. 「フットサル界の天使」美貌披露
    6. 16. 困った中で「ショウヘイ」と回答
    7. 17. 西武移籍→きつねダンス封印へ
    8. 18. サンライズアース有馬記念回避へ
    9. 19. 清宮幸太郎が「村上！がんばれ」
    10. 20. ド軍は現役を退く意向固める
    1. 1. 波瑠と高杉が結婚 コメント全文
    2. 2. 波瑠と高杉真宙が結婚 交際約2年
    3. 3. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
    4. 4. たくろう 来年のM-1不参加を明言
    5. 5. 食べ物吐く動画物議「娘に叱責」
    6. 6. M-1たくろう「ラヴィット」出演
    7. 7. モト冬樹 3カ月続いた眩暈の原因
    8. 8. 冨永妊娠 お相手の「心配な点」
    9. 9. 波瑠、ウエディングドレス&白無垢姿を公開　高杉真宙との結婚報告
    10. 10. 波瑠 4年前に結婚を占われていた
    1. 11. timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
    2. 12. やよい軒 M-1王者に「お礼」検討
    3. 13. ももクロとコラボ? 虚偽語ったか
    4. 14. 漫画家の鹿子さん亡くなる 37歳
    5. 15. 大阪に「EVバスの墓場」出現か
    6. 16. FRUITS ZIPPERで体調不良続出も
    7. 17. 向井が車と接触 相手の衝撃発言
    8. 18. ME:Iの4人同時脱退 何があった?
    9. 19. ポスト水卜の大本命 電撃退社か
    10. 20. 高杉 結婚直後に最愛の母亡くす
    1. 1. ALS患者がプロポーズ 女性の決意
    2. 2. 几帳面な30代女性の「ゴミ屋敷」
    3. 3. ぽっこりお腹撃退ストレッチ
    4. 4. 「托卵」の秘密が娘にバレた日
    5. 5. 性交渉後に出血「まさか私が」
    6. 6. 「名医」を信じ…声を失った患者
    7. 7. 生理前に現れる危険な「PMDD」
    8. 8. ミスマガだった女性が介護士に
    9. 9. カルディ 12月の新作&鬼リピ商品
    10. 10. 1490円でこれ しまむら凄すぎた
    1. 11. 「西原」はなんて読む？「にしはら」ではありません！
    2. 12. 夫の全てがむかつく 乗り越え方
    3. 13. ちふれ化粧品、シミ予防・シワ改善ができる部分用クリーム「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」を発売
    4. 14. 有休は私用 理不尽な会社に社員
    5. 15. 「忖度壊す」漫画家の斬新な発想
    6. 16. 占い師が力説 金運を上げる方法
    7. 17. フェリシモ 自宅で伝統工芸体験
    8. 18. カルディマニアが絶賛したお菓子
    9. 19. 立ったままでもできる腹筋トレ
    10. 20. 真似するだけでOK 古臭いヘア