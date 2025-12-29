マジョルカの浅野拓磨FOOTBALL ZONE

ロシアW杯で落選...浅野拓磨がカタールW杯に懸けた思い

by ライブドアニュース編集部

  • 2018年ロシアW杯の直後にロシアW杯メンバーに落選した浅野拓磨
  • その後、ドイツ1部ハノーファーへ移籍し、次に選んだ地はセルビアだった
  • 「ここで自分が変わんないと終わっていくな」というのを感じていたと語った
