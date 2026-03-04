この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「【50代からの定年準備】お金の不安を減らすために気をつけたいこと9選」を公開しました。じたばた夫妻が自身の定年準備における数々の失敗談を振り返り、「家庭全体の1ヶ月の支出額を気にしてなかった」など、リアルな家計の事情を赤裸々に語っています。

動画は、昨今の物価高への嘆きからスタートします。50代の方から寄せられる定年後の経済的な不安に対して、夫妻は自分たちを「反面教師にしてほしい」と、赤裸々な失敗談を語り始めます。

最初の失敗談として妻が挙げたのは、夫が突然「65歳で仕事を辞めたい」と言い出したこと。「69歳まで働くって言っていたのに急に辞めたくなって。びっくりしちゃうわよね」と苦笑いを見せます。しかし夫は、「その時は『辞めるの？うれしい』って感じだったじゃん」と反論し、夫婦のコミカルなやり取りが展開されます。退職のタイミングについて、事前に話し合っていなかったことを反省点として挙げています。

さらに衝撃的なのは、家計の把握についての失敗です。「家庭全体の1ヶ月の支出額を、全然気にしてなかった」と明かす妻。退職を機に家計簿をつけ始めると、「すごい赤字だからね」と驚愕したそうです。また、妻が昔の職場の積立口座を10年間放置し、100万円が「休眠預金」として没収されかけたというヒヤリとするエピソードも飛び出します。

終盤では、定年後の住まいの問題や、「節約だけでなんとかするのは難しい」という現実的な課題にも言及。しかし最後には、定年後の生活について「現役時代より責任もかなり減るし、割に自分の好きなようにできる」「本当に楽しいなって思うのよ」と前向きな実感を共有しています。少しずつ現状を把握し、夫婦で話し合うことの大切さが伝わる内容となっています。

YouTubeの動画内容

00:00

50代からの定年準備、私たちの失敗談を語ります
03:20

「急に辞めたくなっちゃう」夫の突然の退職宣言
06:27

「1ヶ月の支出額を誰も知らない」家計管理の失敗
11:54

100万円が没収の危機？忘れられた休眠預金
23:44

節約の限界と「働く」という選択肢、定年後の楽しさ

