自身のインスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑（チームROY）が4日、自身のインスタグラムを更新。帰国後、日本を満喫する姿を投稿すると、ファンから歓声があがっている。

渋谷のスクランブル交差点で雑踏に溶け込んだ。上下黒のパーカー姿にキャップをかぶった小林は、自身がサポートを受け、出演もしている飲料メーカー「レッドブル」のCMが流れる大型ビジョンの前で記念撮影を行った。

小林は、他にも同五輪スノーボード男子代表の荻原大翔との2ショットやラーメン屋での一幕、訪れた音楽ライブの様子など、帰国を楽しむ姿を次々と投稿し「Love JP」と記した。

五輪後もW杯を転戦するなど忙しい日々を過ごす中での束の間の帰国ショットに、ファンからは「お帰り、ありがとう 素晴らしいのを見せてくれて…」「偶然会いたい」「次回、スクランブル交差点でテレマークしてください」「会いたいー」といった声が上がっていた。

小林は2022年の北京五輪では個人ノーマルヒルで金、ラージヒルで銀メダル。今回の個人戦はノーマルヒルが8位、ラージヒルが6位。男子のスーパー団体では、降雪のため3回目の最中に競技が打ち切られ6位に終わった。



（THE ANSWER編集部）