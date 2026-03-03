侍ジャパン決起集会

野球日本代表「侍ジャパン」が3日、京セラドーム大阪で阪神との強化試合に臨む。名古屋から大阪への移動日となった1日は、夜に決起集会を開催。チーム最年長36歳の菅野智之投手（ロッキーズ）が30人超の代金を全額支払った。ベテラン右腕の漢気支払いにファンからは「かっこいい」との声が上がっている。

野球界では年長者が払うのが“暗黙の了解”とはいえ、30人超となれば、相当の金額なはず。それでもベテラン右腕は、迷わずに全支払いしたようだ。

このニュースが流れると、SNS上では「菅野投手カッケェ」「全メンバー揃ってる。支払いは菅野さんカッコイイ!!!」「あの決起集会のお支払い役が菅野だったようで少し震えてる」「焼肉レストラン支払いは菅野。太っ腹！！」「さらっと払ってしまうなんてカッコよいですね」など、絶賛の声が巻き起こった。

決起集会後、吉田正尚（レッドソックス）がインスタグラムのストーリー機能で「菅野さんゴチです」と記していた。フジテレビ系の「旬感LIVE とれたてっ！」で青木源太アナウンサーに直撃された菅野は「最初から払うつもりだったんですけど、会が終わりそうなタイミングでしれっとやっておきました」と明かしたという。金額については「ご想像にお任せします」と答えたという。

2日のオリックス戦後には報道陣の前で照れ笑いを浮かべながら説明。「支払いは僕がしましたけど。“大後輩”の前で、あんなちょっとの額ですけど」と明かした。乾杯の音頭を取った選手については「内緒です」としながら「いい感じでワイワイなっていましたし、一致団結して本番に臨めればいいなと思ったので、よかったです」と語った。



（THE ANSWER編集部）