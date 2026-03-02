試合前のセレモニーで

野球日本代表「侍ジャパン」は、連覇が懸かるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて着々と準備を進めている。2月28日は「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日と対戦。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平の行動が話題となっている。

豪快なフリー打撃で大観衆を魅了した大谷は、試合前セレモニーでもグラウンドに登場した。

ハイタッチをしようと待ち構えていたのは、中日のマスコット「ドアラ」だった。だが、大谷は華麗にスルー。ドアラは不満そうに両手を広げ、「天狗になっている」とでも言いたげに、鼻が伸びているようなポーズを見せた。

大谷にスポットライトが当たり、ドアラとのコントラストが際立つ写真には、X上のファンも爆笑。「照明も相まって完成した画になってるなw」「スルーされてて畜生ww」「ダークサイドに堕ちかかってる」「ドアラ…せつないw」「これ、ドアラ先生も想定内だよね？」などのコメントが寄せられていた。

侍ジャパンは「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」として2日にオリックス、3日に阪神と京セラドームで対戦。6日にWBC初戦の台湾戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）