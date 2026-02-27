SEVENTEENを含む5組のステージをVRで体感できる「VISION FESTA」が、西武渋谷店で開催されます。

東京ドームシティ Gallery AaMoで話題になった企画が、上映内容と特典をアップデートして渋谷に再上陸です。

開催は2026年2月26日（木）から4月5日（日）までで、会場は西武渋谷店モヴィーダ館です。

VISION FESTA「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - DIVE INTO THE STARS」

開催期間：2026年2月26日（木）〜2026年4月5日（日）会場：西武 渋谷 店 モヴィーダ館（東京都 渋谷 区宇田川町21-1）営業時間：11:00〜20:30上映時間（予定）：11:30〜19:45前売一般：4,000円（税込）当日一般：4,500円（税込）

THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITIONは、K-POPアーティストのステージをVRと展示で体験するイベントシリーズです。

西武渋谷店モヴィーダ館は、渋谷駅エリアでアクセスしやすい商業施設内会場です。

今回はVR SHOWに加えて未公開写真展示と限定グッズ販売も組み合わされ、ライブ鑑賞とは違う角度で推しを追える構成になっています。

5組体制に拡張したVR SHOWの注目点

対象公演年：2021年〜2023年出演アーティスト数：5組新規追加アーティスト数：1組

前回から継続のSEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORに加え、今回は5組目が新たに加わります。

対象はTHE FACT MUSIC AWARDS出演期のパフォーマンスで、グループごとの見せ場をVR空間で近距離体験できる設計です。

目の前にメンバーがいるような視界を作る演出が中心なので、会場全体にライブとは別種の没入感が生まれます。

前回版からVR映像が強化済み。

同じ楽曲でも視点の切り替わり方が変わるため、既来場者でも体験差を感じやすい内容です。

チケット料金とランダムフォトカードの違い

前売販売開始：2026年2月17日（火）18:00前売販売終了：各公演日前日23:59当日券販売時間：各開催日11:30〜19:00前売一般料金：4,000円（税込）当日一般料金：4,500円（税込）前売特典枚数：3枚当日特典枚数：2枚

料金は前売が4,000円、当日が4,500円で、差額は500円です。

前売はランダムフォトカード3枚付きで、内訳はSEVENTEEN2枚と他アーティスト1枚になっています。

当日はランダムフォトカード2枚付きで、SEVENTEEN1枚と他アーティスト1枚の構成です。

東京ドームシティ開催時からフォトカード内容は刷新済み。

特典重視なら、前売の時間枠が埋まる前に押さえる動き方が有利です。

会場導線とキャンペーン情報の押さえどころ

入場は日時指定制で、準備から上映終了まで約45分間隔で案内される予定です。

遅刻時は入場不可になる場合があるため、渋谷駅到着時刻から逆算した移動計画が重要です。

会場ではVR体験だけでなく、展示パネルとポストカードを含むキャンペーン企画も実施される予定です。

未公開写真展示とグッズエリアを同日に回る構成なので、体験後に余韻を持ったまま買い物までつなげやすい導線です。

ファン同士で同じ空間を共有できる設計。

個人視聴型のVRとは違い、会場の熱量が重なる点もこの企画ならではです。

今回は出演グループ拡張、VR強化、特典刷新の3点がそろい、前回参加者にも再訪価値がある内容です。

春の渋谷で推し活の一日を組むなら、チケット条件と上映時間を先に整理しておくと動きやすくなります。

【5組集結の没入ステージを体験！

VISION FESTA「DIVE INTO THE STARS EXHIBITION」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間と会場はどこですか？

2026年2月26日（木）から4月5日（日）まで、西武渋谷店モヴィーダ館で開催されます。

Q. 前売券と当日券の違いは何ですか？

前売は4,000円でフォトカード3枚付き、当日は4,500円でフォトカード2枚付きです。

Q. 前売券はいつまで購入できますか？

2026年2月17日（火）18:00から各公演日前日23:59まで購入できます。

