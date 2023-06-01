内科や外科などのほか、救急センターも併せ持つ市立室蘭総合病院。



長年地域医療の中核を担ってきたこの病院を巡って、２月２５日に新たな動きがありました。



（山本記者）「このあとこちらで行われる協議会で、青山市長が市立病院をめぐる方針について説明します」



（青山剛市長）「深刻な市立病院の経営状況を踏まえ、令和９年度中をめどに製鉄病院への機能統合を目指す。統合後、室蘭市病院事業は会計閉鎖をする」





青山市長は２０２７年度をめどに市立病院を閉院する方針を表明しました。市はこれまで、市立病院に対し一般会計から多額の繰り出しをしていますが、今年度はおよそ２３億円、来年度はおよそ２７億円の資金不足が見込まれています。（青山剛市長）「今後も安心して地域で医療を受けることができること。これに皆さん方の思いを将来にわたって責任をもってつなげていきたい」

昨年度は１４万人が利用した５００床以上の大規模病院の閉院に、市民はー



（利用者）「全然知らなかった。びっくりして震えている。困りますね」



（利用者）「住みづらいね。残念でしょうがない」



（利用者）「私ずっとここですから。ずっとです。困るよ。新日鉄まで行くのはちょっとね。バスが便悪いから」



（山本記者）「閉院となる市立病院の一部の機能は、およそ６キロ離れたこちらの病院に統合となる見込みです」



その病院が製鉄記念室蘭病院です。



病床数はおよそ３５０床あります。



市によりますと、市立病院から直線距離でおよそ６キロ離れていて、高度急性期医療などの機能の一部を統合する方針だということです。



また、市立病院で働く５００人以上の職員は公務員。



しかし、閉院となればその身分を失うことになり、病院側は転職活動などをサポートするとしています。



異例ともいえる市立病院の閉院。



地域の医療体制への影響が懸念されています。