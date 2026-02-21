¡ÈÍç¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÉÃæ·Ñ±ÇÁü¤ÇÏÃÂê ¸µNHK¥¢¥Ê¤¬Çú¥â¥Æ´Ú¹ñ¥®¥ã¥ë¤ËÂçÊÑ¿È¡Ö¤¨¡Á¡ªÃ¯¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃæ·Ñ»þ¤Î°áÁõ¤¬¡ÖÍç¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ´Ú¹ñ¥®¥ã¥ë¡É¤ËÂçÊÑ¿È¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÀî°ÂÆà¤¬¡ÈÇú¥â¥Æ´Ú¹ñ¥®¥ã¥ë¡É¤Ë ¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡2·î21Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù#3¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤Î¡ÈÎøÈ±¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÀî¡£ÈþÍÆÀè¿Ê¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄ¶¿Íµ¤ÈþÍÆ»Õ¥¥¦¡¦¥»¥à»á¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼«Ê¬¤«¤éÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¡Ö¥®¥ã¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷»Ò¡×¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢NHK¶ÐÌ³¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡È¥®¥ã¥ë²½¡É¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Îø¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿·Ð¸³¤È¡¢32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤«¤é¡¢¡Ö¡Ê¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¡Ë¿Ê²½ÈÇ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¥¦¡¦¥»¥à»á¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤¿¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ÃæÀî¤Ï¡Ö¡ÈÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤·¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¥¦¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ê°Å¤¤È±¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÀÆð¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥¦¡¦¥»¥à»á¤ÏÌÌÄ¹¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ø¥¢¡¼¡ÊÁ°È±¤Î¤ª¤¯¤ìÌÓ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢´é¤ÎÄ¹¤µ¤Î°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤òÄó°Æ¡£¡ÖÌÌÄ¹¤Î¹ü³Ê¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²£¤Î¤³¤á¤«¤ßÉÕ¶á¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¤â¡¢¡Ö´é¤Î¾åÂ¦¤Ë»ëÀþ¤¬¹Ô¤¯¤ÈÁêÂÐÅª¤Ë´é¤Î²¼Â¦¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÂ¦¤Î¿§Ì£¤ò¾¯¤·Çö¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÞÂÞ¤ò¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÊÌÌÄ¹¤ò¡ËÃ»¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¤·»»¡¦°ú¤»»¥á¥¤¥¯¤ò¶î»È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡ÈÇú¥â¥Æ´Ú¹ñ¥®¥ã¥ë¡É¡£ÊÑ¿È¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÃæÀî¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ªÃ¯¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤¹¤´¤¤¡ª½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤³¡ÊÌÜ¡ÁËË¡Ë¤¬¥¥å¤Ã¤ÆÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¡¢¡ÖÃË¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤Î¾ì¤Ë¡¢¡È»Ô¾ì¡É¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤¿¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö½÷À»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ø¥¢¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢½÷À¤ÎÎø¤òÈ±¤«¤éµ±¤«¤»¤ë¡¢¡È¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼ÈþÍÆ»Õ¡ÉÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¡¦¹âÌÚÂöÌé»á¤ä¡¢BTS¤äaespa¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎK-pop¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Á¥§¡¦¥à¥¸¥ó»á¤é¥È¥Ã¥×ÈþÍÆ»Õ¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢3·î14Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2026 S/S¡Ù¤Ç½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¤¹¤ë¡Ê¾Þ¶â300Ëü±ßÅù¡Ë¡£