ShoPro¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÈÎÇä½ªÎ»¤òÈ¯É½
ShoPro¡Ê¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÆ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î½ÐÈÇ·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡£
¡Ú½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢
2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÆ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î
½ÐÈÇ·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤Ï¤³¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕ¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬
¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ÎÄø²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£- ShoPro Books ³¤³°¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô (@ShoProComics)
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»æ¤Î½ñÀÒ¤ÏÅ¹Æ¬ºß¸Ë¸Â¤ê¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï2026Ç¯9·î30Æü23:59¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÛ¿®Ää»ß¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÇÛ¿®Ää»ß¸å¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¡£
ShoPro¤Ï¤è¤êÊÆ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎË®ÌõÈÇ¤òÅ¸³«¡£Ëè·î1～2ºýÁ°¸å¤Î¿·´©¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤ä¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈÇ¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼è°·½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¸½ºßÈÎÇäÃæ¤ÎDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢MARVEL¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥á¥³¥ß¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó½ªÎ»ºîÉÊ¤ò½ü¤¡¢ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
