ShoPro¡Ê¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÆ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î½ÐÈÇ·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡£

¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»æ¤Î½ñÀÒ¤ÏÅ¹Æ¬ºß¸Ë¸Â¤ê¤ÇÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï2026Ç¯9·î30Æü23:59¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÛ¿®Ää»ß¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÇÛ¿®Ää»ß¸å¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¡£

ShoPro¤Ï¤è¤êÊÆ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎË®ÌõÈÇ¤òÅ¸³«¡£Ëè·î1～2ºýÁ°¸å¤Î¿·´©¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤ä¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈÇ¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡£

¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼è°·½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¸½ºßÈÎÇäÃæ¤ÎDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢MARVEL¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥á¥³¥ß¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó½ªÎ»ºîÉÊ¤ò½ü¤­¡¢ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

