¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤òºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ½÷²¦¤Î¶á±Æ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
【動画】「超かわいい！」キム・ヨナさんの魅力が詰まったCMに体絶…！
¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¤È¼Ö¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æ°²è¤ò2ËÜ¥¢¥Ã¥×¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ¤Î¡ÖKBÂ»³²ÊÝ¸±¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ë¤òÆ¬¤«¤éÈï¤ë¤è¤¦¤Ë´¬¤¤¤¿"¿¿ÃÎ»Ò´¬¤"¤Î³Ê¹¥¤Ç¥á¥¬¥Í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë»Ñ¤ä¡¢Ç¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÌÜ¸µ¤Ë¤¢¤Æ¤ÆÌÜ¤òÉú¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¡¢É½¾ð¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¿ÃÎ»Ò´¬¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖLove you yuna¡×¡Ökawaii¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2022Ç¯¤ËÀ¼³Ú²È¤È·ëº§¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¹¾¸¶Æ»Åßµ¨¥æ¡¼¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¹ÊóÂç»È¤âÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£