¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØ»×¤¤½Ð¤·¤¿¡Ä¡×ÂçÀã¤ÇÃæÃÇ¢ª¶¥µ»ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç·èÃå¡¢¿·¼ïÌÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ6°Ì½ªÀï
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡2¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦¿·¼ïÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬ÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï6°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¥µ»¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÂçÀã¤ÇÃæÃÇ¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØ¡×¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÌÜ¤ÏÁ´ÂÎ5°Ì¡¢2²óÌÜ¤ÏÁ´ÂÎ6°Ì¤Ç¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë3²óÌÜ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÆüËÜ¡£3²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬138¥á¡¼¥È¥ë50¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡£ÃåÃÏ¸å¤Ï¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ2°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¾®ÎÓ¤Î3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Àã¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê°ì»þÃæÃÇ¡£ÃåÃÏÃÏÅÀ¤«¤é¤Ï¥²¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥²¡¼¥È¤ÇÂÔ¤ÄÁª¼ê¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê4¥Á¡¼¥à¤ÎÈôÌö¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¡¢Æó³¬Æ²¤Î3²óÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀã¤¬¹ß¤ë¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Î±ÇÁü¤Ë¡¢1998Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ëÃÄÂÎ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÀã¤À¡×¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØ»×¤¤½Ð¤·¤¿¡Ä¡×¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤ÎµÕ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¡×¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØÃÄÂÎ¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤Ï¤è¤¯Èô¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×¡ÖÄ¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£