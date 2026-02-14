◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）が銅と、2人がメダルを獲得した。今大会の日本選手団の金メダルはスノーボード・ビッグエア男子の木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）、同女子の村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）に次いで3個目。平野流佳（23＝IMPEX）は4位、連覇を狙った平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位だった。

今大会のスノーボード日本選手団は、男子ビッグエア（BA）で木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルとワンツーフィニッシュ。女子BAで村瀬心椛（ここも、21＝TOKIOインカラミ）が日本女子スノーボード界初の金メダルに輝き、女子HPでも小野光希（21＝バートン）が銅メダルを獲得と、メダル6個の“荒稼ぎ”となっている。

今大会は17日（日本時間18日未明）には女子スロープスタイル（SS）、18日（同19日未明）には男子SSの決勝があり、さらにメダルの上積みが期待できる。