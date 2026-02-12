意外と知らない「眼科医がメガネをかける」本当の理由…角膜に起きる“恐ろしいリスク”とは
高須クリニックの高須幹弥氏が、YouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で「眼科医がコンタクトレンズしないでメガネをかける本当の理由」と題した動画を公開。「なぜ眼科医はメガネをかけている割合が高いのか」という素朴な疑問に対し、医学的な見地と職業上の事情から解説した。
高須氏はまず、大前提として「コンタクトレンズは角膜の上に“異物”を乗せている状態だ」と定義する。角膜には血管がなく、涙から酸素や栄養を得ているため、レンズで覆うことは生理的に負担がかかる行為である。これによりドライアイが悪化するだけでなく、花粉やハウスダストが付着しやすくなり、アレルギー性結膜炎のリスクも高まると指摘した。
さらに深刻な問題として「角膜感染症」への懸念を挙げる。手洗いを徹底しても、水道の蛇口やヌメリには「アカントアメーバ」や「緑膿菌」が存在する可能性があり、これらが角膜に付着すれば視力低下や角膜混濁を招く恐れがある。また、眼科医特有の事情として、感染力が非常に強い「流行性角結膜炎（はやり目）」の患者を診察する際、自身の目やコンタクトにウイルスが付着するリスクを避けるため、メガネの方が安全であるという側面も語られた。
加えて、近視の眼科医は「裸眼の方が手元の細かい処置や手術にピントが合いやすい」という職業上のメリットもある。高須氏は「角膜の表面に異物を乗っけっぱなしにするのは抵抗がある」と自身もメガネ派であることを明かし、コンタクトを使用する場合はリスクを正しく理解し、衛生管理を徹底することが重要だと結論付けた。
