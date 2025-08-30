◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー（１１日・リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）

【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】フリースタイルスキー女子モーグルの決勝２回目が行われ、日本勢で唯一進んだ２大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）は４位だった。１９９８年長野大会金、２００２年ソルトレークシティー大会銅の里谷多英さん以来となる、同種目の日本女子２人目となる表彰台を狙ったが、わずかターンの０・２点で届かなかった。

３位の選手と同じ７８・００点だったが、冨高はターン点の０・２点差で及ばず、取材エリアで涙が止まらなかった。「悔しい気持ちでいっぱい。（同点は）私は初めてですけど、（大会で）他の選手はあるので。まさか自分がそうなるとは思っていなかった。本当に０・１秒でも速かったら…表彰台に乗れたのかなって。悔しいけど、しっかりと受け止めたい」と言葉を振り絞った。

８人による決勝２回目は異例の事態となった。モーグルはターン６０％、エア２０％、スピード２０％で競われる。同点の場合は、ターン、エア、スピードの順で得点が優先され、冨高はターンが４６・００点、３位に入ったカナダのラフォンは４６・２０点だった。残り２選手を残して冨高は滑走を終え、得点板を見た。「最初は順位を見て３位なんだと思った。その後に得点を見たら同点だったので、（ターンで）ミスをしていた自覚があった」と振り返った。

その後、後に滑った１人に抜かれ、４位。世界選手権で銀メダルを取った得意種目は、想定をしていなかった４位の結果で終わった。

それでも攻めた滑りは見せられた。胸をたたき「３位だったけど守ったら、まくられる。攻める」と決めて挑んだ。第１エアで磨いてきたグラブを入れた空中技・コーク７２０（２回転）で鮮やかに魅了し、第２エアの空中技も決めきった。北京五輪の後、遠藤尚コーチと取り組んだエアでは、大舞台で成長を示した。

先輩の上村愛子さんに続き、日本勢はまたしても表彰台まであと一歩の４位。ただ、１４日には新種目のデュアルモーグルがまだある。現地応援した家族に手を握って励まされ、日本のエースは「少し苦手意識はあるが、いい滑りができたら成績につながると確認できた。（シングル）４位という結果を自信につなげられたら。悔しいんですけど、しっかり受け止めて頑張りたい」と前を向いた。ラスト種目に悔しさをぶつける。