2月9日、モデルの山田優が自身のInstagramを更新。自宅の模様替えの様子を公開したが、そのなかで “あるもの” が物議を醸した。

山田は、《最近の家の中の出来事》と題した投稿をアップ。《お手洗いのマットを節分をきっかけに新調しました！！》と、水回りの模様替えを報告。続けて、《UFOキャッチャーで少しずつ集めたぬいぐるみはチェアとしてアレンジ！》と綴ったのだ。

「添えられた複数枚の写真には、無数のぬいぐるみがビニールに詰め込まれた状態で密封され、椅子の形に作られたものが投稿されていたのです」（芸能プロ関係者）

ビニールのなかには、馴染みのあるキャラクターをはじめ、犬やペンギンなどのぬいぐるみが多数入っている。コメント欄には、このチェアに対して嫌悪感を抱いたファンが続出、複雑な心境を吐露するコメントが相次いだ。

《ぬいぐるみの上にはせめて座らんといて?》

《ぬいぐるみチェア、恐怖》

《何かぬいぐるみ可哀想》

密封されているぬいぐるみの姿が、見るに堪えないと指摘する声が並んだ。前出・芸能プロ関係者は、ぬいぐるみで作成された椅子が以前にも騒動になったことを振り返った。

「同様の形で物議を醸したのは、2025年4月13日から10月13日まで開催されていた、大阪・関西万博でのことです。出展していた『ワイドレジャー』の体験ブース『遊んでい館？』に、“アップサイクル家具” として、使われなくなった多くのぬいぐるみを透明のビニールに詰め込み、人が座れるようにしたベンチが設置されたのです。

しかし、ぎゅうぎゅうに詰められたぬいぐるみのビジュアルはSNSで批判的な声が集まり、撤去される事態となりました」

当時、「役目を終えたぬいぐるみに、もう一度活躍の場を」という思いで設置されたぬいぐるみベンチだが、今回の山田のぬいぐるみチェアに既視感を覚える人もいるのだろう。

「山田さんは俳優の小栗旬さんとの間に4人の子供をもうけています。大家族ということもあり、ぬいぐるみの行き場に困って椅子に変えたのでしょう。SNSでは、大量のぬいぐるみに困っている人から賛同の声も寄せられていますが、一方で、ぬいぐるみを締めつけるビジュアルに、抵抗感を覚える人がいるのも理解できます。

カリスマ的存在を誇る山田さんですが、今回ばかりは厳しい声も集まってしまいました」（前出・芸能プロ関係者）

たかがぬいぐるみ、されどぬいぐるみ――。