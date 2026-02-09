¡Ö»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀÍß¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤¿Êì¤¬Ç¥¿±¡¦ÃæÀä¤·¤¿ÇØ·Ê
¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀÌäÂê¤Ë¡¢¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¤¤¤ë¡£Ì¡²è¡Ø¾ã¤¬¤¤¼ÔÀìÌçÉ÷Â¯¾î¤Î¤ï¤¿¤·¡Ù¤ò´Æ½¤¤·¤¿´ØÀ¾ºß½»¤Î¾®À¾Íý·Ã¤µ¤ó¤À¡£Èà½÷¤Ï¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íµ±¤À½ºî½ê¡×¤Î½êÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢À¶µ°é¤òÉáµÚ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾ã¤¬¤¤¼ÔÀìÌçÉ÷Â¯¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢Èà½÷¤¬¤³¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢30Âå¤ÇÁÄÊì¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÌ¿¤ÎÂº¸·¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾®À¾Íý·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ö¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀ¡×¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
Âè1²ó¤Ï¡¢ÁÄÊì¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¾ã¤¬¤¤¼ÔÀìÌçÉ÷Â¯¡×¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¡£
ÁÄÊì¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿²áµî
¤Ê¤¼¾®À¾¤µ¤ó¤¬¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¡¢ÀìÌç¤ÎÉ÷Â¯¾î¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢10Âå¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¡¢ÁÄÊì¤ÈÁÄÊì¤ÎËå¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎËå¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¡ØÁÄÊì¤¿¤Á¤ÎºÇ´ü¤Ï»ä¤¬´Ç¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Á¤é¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¾®À¾Íý·Ã¤µ¤ó¡Ë
¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®À¾¤µ¤ó¤¬30Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤í¡¢ÁÄÊì¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÁÄÊì¤Ë¸¸³Ð¤ä¸¸Ä°¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾É¾õ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è¿©»ö¤â°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æþ½ê¤·¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤«¤é¡Ø¤³¤³¤Ç¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ø°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¡×
ÉÂ±¡¤Ø°Ü¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤«¤éÈà½÷¤Ï¤³¤¦Ìä¤ï¤ì¤¿¡£
¡È¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡É
¾®À¾¤µ¤ó¤¬ÁÄÊì¤Î¡ÈºÇ´ü¤ÎÁªÂò¡É¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö°ß¤í¤¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼«Á³¤Ê´Ç¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¬·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¡ÈÃ¯¤«¡É¤¬»ä¤Ç¤·¤¿¡×
¤¹¤Ç¤Ë°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Ë³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤È¼«Ìä¤¹¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÇº¤ßÂ³¤±¤¿Ëö¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢±äÌ¿¤ò¤»¤º¼«Á³¤Ê´Ç¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÄÊì¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¶á½ê¤ÎÊý¤Ë¡ØÍý·Ã¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø»ä¤ä¤Ã¤¿¤é±äÌ¿¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÁÄÊì¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡Ø±äÌ¿¤À¤±¤Ï¤»¤ó¤È¤¤¤Æ¤ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¾®À¾¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯²¼¤·¤¿·èÃÇ¤òÉÂ±¡¤Ø¹ð¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡É
¡Ö¤º¤Ã¤È»×¤¤Çº¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÏÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÍý·Ã¤Á¤ã¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤ä¤«¤é¡¢¸å²ù¤»¤ó¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È»ä¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤ÎÌ¼¤ò¼é¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡É¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Ç¤â»ä¤Ï¸å²ù¤»¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Âð¤ØÌá¤Ã¤Æ5Æü¸å¡¢ÁÄÊì¤ÏºÇ´ü¤Î¹ï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢Èà½÷¤ÏÁÄÊì¤È²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¾®À¾¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÓÝõ¤â¿©»ö¤â°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡É¤Ã¤Æ²¿¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÌ¿¤ÎÂº¸·¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÄÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ÈË¬Ìä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢²ð¸î¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ù¤Ð¤¨¤¨¤ä¤ó¡×
ÁÄÊì¤Î»à¤ÈË¬Ìä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¾®À¾¤µ¤ó¡£²ð¸î»ñ³Ê¤¬¼è¤ì¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤òË¬Ìä¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¾®À¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀ¤È¸þ¤¹ç¤¦½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë°ì½ï¤Ë³°½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤äÌ¡²è¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¸ä³Ú¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£ÌÜ¤Ï¤¦¤Ä¤í¤Ç¿´¤Îµ¡Èù¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¾®À¾¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡È½÷¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ù¤Ð¤¨¤¨¤ä¤ó¡É
¾®À¾¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤éÉ÷Â¯¾î¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÄÊì¤Î°åÎÅÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸³èÈñ¤È³ØÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö19ºÐ¤Î¤³¤í¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ø¥ë¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¤Î¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Æ¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÈÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤ÇÅ¹¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÃËÀµÒ¤Î»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È½÷¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ù¤Ð¤¨¤¨¤ä¤ó¡É
»Ù±ç¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç´î¤ÖÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¡×
²ð¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬¼ê¸ü¤¯»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ëÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¡ÖÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÍß¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä°¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¡È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾®À¾¤µ¤ó¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Èó¾ï¼±¤À¤È¼¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡È¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É
¾ã¤¬¤¤¤¢¤ëÂ©»Ò¤ÎÀÍß¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤¿Êì
¤½¤·¤Æ¶µ»Õ¤Ï°ÊÁ°¡¢¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Èá¤·¤¤»ö·ï¤òÈà½÷¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÀÍß¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ç±þ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¤·¡¢ÃæÀä¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
Êì¿Æ¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢¤·¤«¤·¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤¬ÀÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´í×ü¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤±¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Èá¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÆó¿Í¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¡Ø»ä¤¬¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡Ù¤È»ÈÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¡¢ÀèÀ¸¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é´Ä¶¤òÀ°¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀ¤Ï¡¢²ÈÂ²Ç¤¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤
¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀ¤ò¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²Ç¤¤»¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¼¡¼¡£
¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¾®À¾¤µ¤ó¤Ï¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íµ±¤À½ºî½ê¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Êì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢ÁÄÊì¤ò²ð¸î¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î¸ÉÆÈ¤äÀÕÇ¤´¶¤Ë¡¢»ä¤Ï¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®À¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀ»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£²²óÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¾®À¾¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¾ã¤¬¤¤¼ÔÀìÌçÉ÷Â¯¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÀ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ú¾®À¾Íý·Ã¡Û
¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íµ±¤À½ºî½ê¡×½êÄ¹¡£¡Ö¾ã¤¬¤¤¤ÈÀ¡×¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë»Ù±ç¼Ô¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¹Ö±é²ñ³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ã¤¬¤¤¼ÔÀìÌçÉ÷Â¯¾î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
½÷À¤ÎÍç¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¡Ä¿ÈÂÎ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤°ì¸À¡£¾ã¤¬¤¤¼ÔÀìÌçÉ÷Â¯¾î¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð
