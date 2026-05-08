特定技能停止を巡る影響政府が外国人労働者の在留資格「特定技能1号」で外食分野の受け入れを一時停止したことに伴い、外食企業が外国人採用計画の変更を迫られていることが8日、分かった。企業から資格取得の支援を受けてきた外国人は就職せず帰国する例も出そうだ。外食で人手不足が深刻になり、人材の獲得競争に拍車がかかる可能性もある。出入国在留管理庁は3月27日、特定技能1号に関し、4月13日以降に申請のあった「在留