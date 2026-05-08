去年10月に取得要件が厳格化された「経営・管理ビザ」をめぐり、厳格化後の新たな申請の件数が厳格化前と比べておよそ96％減っていることが分かりました。【写真を見る】【独自】在留資格「経営・管理」の許可基準厳格化新規申請は96％減2025年10月から今年3月で「経営・管理ビザ」は、日本で起業する外国人経営者のための在留資格ですが、ペーパーカンパニーを設立し、不正な移住の手段として悪用する事例があるとして、去年1