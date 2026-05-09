味噌、納豆、ヨーグルト、漬物――発酵食品は「腸にいい」とよく耳にします。しかし本当に、食べるだけで腸内環境は整うのでしょうか。今回は「発酵食品を食べると腸内環境が整う」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員401名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が86%、嘘だと思う方が14%となりました。回答者からは、「発酵食品で調子がよくなる」と実感する声がある一方、「効果を感じな