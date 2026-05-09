国民年金保険料の支払いのみならず、公共料金（電気料金、ガス料金、水道料金等）や各種の会費など定期的に支払いが生じる場合に、払い忘れや銀行振り込みなどの手間を防止するためには、口座振替が便利です。 ただし、タイトルの通り、口座振替の依頼書の送付から実際に実施されるまでの間に、どうしても金融機関の手続きがあるためタイムラグが生じることがあります。 そこで本記事では、国民年金保険料の二重払い