C大阪、開幕戦で前半に退場者。田中隼人が危険なタックルで一発退場、厳しい新天地デビューに…
セレッソ大阪は２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節でガンバ大阪とホームで対戦。この試合では、前半に田中隼人が一発退場となるアクシデントが起きた。
41分、相手陣内でG大阪にボールを奪われたシーンで、前線に大きくクリアしようとした南野遥海に対し、田中隼がスライディングで阻止。南野が倒れると、主審はすぐさま笛を吹き、田中隼の足裏でのタックルが危険な行為だったとしてレッドカードを提示した。
今季、柏からレンタルで加入した22歳DFにとって、厳しい新天地デビューとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
