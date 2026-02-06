¥¥Ã¥«¥±¤Ï»Õ¾¢¤«¤é¤Î¡ÖÇËÌç¡×¡Ä¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤ÇÂáÊá¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¹Åç¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥Î¥ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¡¢¹Åç¤Î³¹¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¹Åç¸©·Ù¤Ï£±·î27Æü¡¢°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¥×¥íÌîµå¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±·î30Æü¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î»ÜÀß¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸©·Ù¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±©·î¤ÏºòÇ¯12·î16Æü¡¢»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¡¢¤½¤Î¸åÇ¢¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤ÈÍÛÀÈ½Äê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µåÃÄOB¤Ï¡Ö±©·î¤Ï27Æü¤ÎÆüÃæ¡¢ÂçÌîÎý½¬¾ì¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´À°¤â½çÄ´¤Ê¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÂáÊá¤ÎÊóÆ»¡£°¢Á³è«Á³¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È²¼¤ò¸þ¤¯¡£
28Æü¤Ë¤Ï¾¾ÅÄ¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê74¡Ë¤Ê¤ÉµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£29Æü¤Ë±©·îÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ïà¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ØÄêÌôÊª¤Ç¡¢ºòÇ¯²Æ¤´¤í¤«¤é²Æì¤ÇµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾ï½¬À¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¾Úµò±£ÌÇ¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿ÈÊÁ¹´Â«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Ï2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤ÇÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥íÆþ¤êÁá¡¹¤Ë¤È¤¢¤ë·»µ®Ê¬¤ÎÌî¼êA¤ØÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖA¤Ï¿ÆÊ¬È©¤ÇÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ´À¤òÎ®¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÒÊ¬¤¿¤Á¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿©»ö¤ËÍ¶¤¤¡¢¥×¥í¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë½Ñ¤äÍ·¤ÓÊý¡¢½÷À´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±©·îËÜ¿Í¤â¼þ°Ï¤Ë¡Ø£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯ÀèÇÚ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¡¢ÆÍÁ³µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢¡ØÂÎ°é²ñ¤¹¤®¤ë¥Î¥ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦±©·î¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£A¤Ï·ã¤·¤¯°û¤ó¤Ç¡¢·ã¤·¤¯Í·¤Ö¥¿¥¤¥×¡£¤·¤«¤â¡¢°û¤ß²ñ¤Î²ñ·×¤ò¡È´Áµ¤¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡É¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ø²¯¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ê¤éÊ§¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Ç¯Êð¤ÎÄã¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ê§¤¦¤Î¤Ï¥¥Ä¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¥°¥Á¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿A¤¬ÅÜ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤¬¤é±©·î¤òàÇËÌçá¡£²ñ·×±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤è¡ª¡Ù¤È¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ìÀÚ¤Î¸òÎ®¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢±©·î¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ±¿§¤¬ÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë±©¿¶¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È»äÀ¸³è¤Ë¤âàÊÑ²½á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µå¾ì³°¤Ç¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤â¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤ÆÀµ¤¹¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ä¹Ç¯¥«¡¼¥×¤ò¼èºà¤¹¤ëÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤â¡¢±©·î¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºòÇ¯¤´¤í¤«¤é¡¢ÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë±©·î¤òÌë¤Î´¿³Ú³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÎ¢Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÜÂÔ¤òÈ¼¤¦°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤é¤·¤½÷À¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÀ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ä¤È°û¤ß¿©¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ÀèÇÚ¤äÌîµå´Ø·¸¼Ô¤è¤ê¤â¤½¤Î½÷À¤È¤Î²ñ¹ç¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Î¸òÎ®¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¹Åç¸©·Ù¤ÏµÛ°ú´ï¶ñ¤äÍÆ´ï¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¡¢º£¸å¤ÏÆþ¼ê·ÐÏ©¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇµåÃÄ¤Ï±©·îÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢·ÀÌó²ò½ü¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤É¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£