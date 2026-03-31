緒方孝市の広島戦力分析野手編昨年の５位から巻き返しをはかる広島。キャンプやオープン戦から、ルーキーをはじめとした若手選手が躍動し、中日を相手に開幕３連勝を飾った。そんなチームの戦力について、長らく広島の中心選手として活躍し、監督として球団史上初のリーグ３連覇を成し遂げた緒方孝市氏に分析してもらった。開幕からスタメンで活躍する、ルーキーの勝田成（左）と平川蓮photo by Sankei Visual【開幕戦から