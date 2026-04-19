【モデルプレス＝2026/04/19】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが4月18日に、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「セクシーだけど清楚」ミニキャミワンピから美脚スラリ◆渡辺リサ、ミニ丈のワンピース姿で美脚披露渡辺は「足を運んで下さった方には一生ついて行くヲリが」と自身がアンバサダーをつとめるブランドのトークイベ