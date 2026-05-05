「ＤｅＮＡ５−５広島」（５日、横浜スタジアム）広島・秋山翔吾外野手が二回２死一、三塁の場面でＤｅＮＡ・東から死球を受けたのだが、まさかの珍プレーにネットが騒然となった。東が投じた３球目は秋山の胸元を襲い、秋山はのけぞるように死球回避に努めた。次の瞬間、ボールは秋山のユニホームの胸元部分からスッポリと中に入り、左脇腹部分が伸びるような威力を伴って、ユニホームを突き破りそうになった。死球判定で