「羽月以外もヤバいんじゃないか…」指定薬物のエトミデート、通称「ゾンビたばこ」を使用したとして医薬品医療機器法違反の罪に問われたプロ野球広島の元選手・羽月隆太郎被告（26）の初公判が5月15日、広島地方裁判所で開かれた。午前11時の開廷を前に傍聴券を求めて約500人が列をなした。羽月被告は起訴内容を認めており、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されている。「マスコミ関係者だけではなくカープファンも来て