¡Ú£Æ£±¡Û¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Î½ã»ñ»º¤Ï£¹£´£±²¯±ß¡ª²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î£³ÇÜ
¡¡£Æ£±¶¯¹ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¸µÂåÉ½¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¡Ê£µ£²¡Ë¤Î½ã»ñ»º¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±Ñ»æ¡Ö¥ß¥é¡¼¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤ÏÁá´ü¤Îà£Æ£±Éüµ¢á¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ÎÇã¼ý¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Ï£Æ£±¥Á¡¼¥àÇã¼ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ÍÌ®¤È²¿¤è¤êÉ¬Í×¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¸µ¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎºÊ¥¸¥å¥ê¤È¹ç¤ï¤»¡¢£²¿Í¤Î»ñ»º¤Ï¶Ã°Û¤Î£´²¯£´£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹£´£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç£´ÅÙ¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î½ã»ñ»º£±²¯£¶£¸£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£³£µ£¹²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÌó£³ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿Åö»þÇ¯´Ö£±£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£²£±²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï£µ£°£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£°£·²¯±ß¡Ë¤ÎàÏÂ²ò¶âá¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»æ¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÇ¯Êð£¶£µ£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£³£¹²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¸½Ìò¥È¥Ã¥×¤Ê¤¬¤é¡¢½ã»ñ»º£³²¯£¸£µ£°£°Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¸£²£³²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£