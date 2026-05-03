ステイヤーNo・1を決める伝統G1「第173回天皇賞・春」が京都芝3200メートルを舞台に行われる。今年は連覇を狙うヘデントール、昨年のダービー馬で大阪杯を制したクロワデュノールの東西G1馬2頭がドンと構えている。強い4歳世代クロワデュノールに◎を託す。今季初戦となった前走大阪杯は大外15番枠から中団外めをキープ。3角過ぎに進出を開始し、4角で4番手に取りついて力強く抜け出した。前走後は在厩で調整が進められ、1週