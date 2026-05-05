【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場：ツインメッセ静岡 タミヤは、本社特別見学会を5月16日と17日に実施する。同社所在地は静岡市駿河区恩田原3-7。 本見学会は静岡ホビーショーに合わせた一般公開で、木製模型時代の製品や実物F1マシン、金型部門などの車内見学が可能。事前申し込みは必要なく、入場は無料となっている。