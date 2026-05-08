Ｆ１アストンマーティンに激震だ。歴史的な低迷が続く中、エイドリアン・ニューウェイ代表が体調不安で入院したと英メディアが報じた。アストンマーティンは開幕から振動問題などでまともに走れない状態が続く中で、マイアミ・グランプリ（ＧＰ）決勝（３日＝日本時間４日）では完走１８台で、フェルナンド・アロンソが１５位、ランス・ストロールが１７位とライバルのキャデラック勢と激しく競り合いながら、２台そろって完走