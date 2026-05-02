アレッサンドロ・ザナルディさん＝1998年3月（ゲッティ＝共同）自動車の元F1ドライバーで、パラリンピック男子ハンドサイクル金メダリストのアレッサンドロ・ザナルディさん（イタリア）が1日に死去した。2日、ロイター通信などが伝えた。59歳。ザナルディさんは2001年に事故で両脚を切断。手で車輪を回すハンドサイクルに転向し、12年と16年のパラリンピック2大会で計4個の金メダルを獲得した。20年にハンドサイクルのレース