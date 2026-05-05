＜J2・J3百年構想リーグ 第15節＞北海道コンサドーレ札幌は、あすホームで同リーグ10位の長野と対戦。チームはきょう、晴天の宮の沢で、あすの試合に向けて戦術面やセットプレーの確認を行いました。前節の岐阜戦では、大森真吾選手が2ゴールの活躍を見せ、3試合連続ゴールとプロ初の1試合複数得点を記録。更に原康介選手にもゴールが生まれ、今季最多の3得点と攻撃陣が躍