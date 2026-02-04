1月22日の18時半ごろ、総理大臣官邸を出発した公用車が、東京・永田町の『特許庁前』交差点の赤信号を無視して突っ込み、7人が死傷した事故。公用車の運転手・Xさん（69）は重傷を負い治療中で、警視庁は現場検証などで事故の原因を調べている。

【写真】時速130キロで突入したグシャグシャの公用車、官僚は後部座席から身を乗り出す形でエアバッグに挟まれていた…凄惨な事故現場の様子

亡くなったのはタクシーに乗っていた32歳の会社員男性・Zさん。なぜ公用車はアクセル全開のまま、ブレーキを踏まずに突っ込んだのか--事故の目撃者・CさんはNEWSポストセブンの取材に対し、直後の車内状況を証言。そこには、事故直前の車内状況を推察させる内容があった。【前後編の後編。前編から読む】

事故発生の30秒ほど前に総理官邸を出発した公用車には、後部座席に「日本成長戦略会議」のメンバーである幹部官僚、A氏・B氏が乗っていた。事故発生直後、すぐに公用車に駆けつけ救助を行おうとした目撃者のCさんが、車内の状況について証言する。

「運転手さんが苦しそうに顔をゆがめて『死んじゃうよー、死んじゃうよー』とうめき声をあげていました。車体に挟まれ、駆けつけた人たちでは救助できず、約5分後に現場に到着した救急隊員が救助作業にあたっていました。

運転席はエアバックが開いていて、運転手さんとエアバックの間に、お一人がうつ伏せの状態で挟まっていました。おそらく助手席の後ろに座っていた方が上半身ごと運転席に倒れかかっていて、運転手さんの胸のあたりにその方の頭の部分が見えていました。

その方は動くことも話すこともなく、大変心配でした。エアバックが開いてからエアバックと運転手の間に潜り込むのは困難なので、事故直前に危機を察知し、運転席側に身を乗り出したのではないでしょうか」

「右手を運転席に差し出した姿勢」

後部座席右側に座っていた男性も、救急隊員が救助し搬送するまで、動くことがなかったという。

「運転席の後ろに座っていたであろう方は、右手を運転席に差し出したような格好でした。やはり事故直前に、咄嗟に何かを制御しようとしたのかもしれません」

官邸関係者が語る。

「A氏は『日本成長戦略会議』の事実上のトップにあたる。10月に内閣が発足してから、高市氏はA氏を頼り頻繁に会って、相談や会議を繰り返していた。顔面骨折を負っているということで、職務に復帰するにはまだまだ時間がかかるでしょうし、高市氏の不安は大きいでしょう」

公用車は2024年6月にも、国会議事堂南門付近で横断歩道を渡っていた男性をはね、死なせる事故を起こしている。当時事故を起こしたのは、財務省の公用車だった。

悲惨な事件を繰り返してはならない。事故発生の原因究明が待たれる。

（了。前編から読む）