お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、30日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜深0：15）に出演。官僚との合コンの裏側を告白した。【写真】芸術的なレオタード姿を披露した稲田美紀番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。稲田はマッチングアプリ