米クラシック3冠に無敗３連勝パイロマンサー、ホリエモン所有イッテラッシャイなど日本調教馬40頭が登録
ケンタッキーダービーを主催する米チャーチルダウンズ社は3日、米クラシック3冠の予備登録を済ませた367頭を発表した。
今年はケンタッキーダービー（チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）が5月2日、プリークネスS（ローレルパーク、ダート1900メートル）は中1週で5月16日、そこから中2週でベルモントS（サラトガ、ダート2000メートル）は6月6日に組まれている。今年はピムリコが改修工事中のため、プリークネスSの舞台がローレルパークへ。ベルモントパークも改修工事中のため、ベルモントSは一昨年、昨年に続くサラトガ開催で今年も400メートルの距離短縮となる。
第1回予備登録は1月26日に締め切られ、登録料は600ドル（約9万円）。第2回予備登録（登録料6000ドル＝約93万円）は4月6日が締め切りとなっている。
新馬、もちの木賞、全日本2歳優駿とデビュー3連勝中のパイロマンサー（牡3＝吉村、父パイロ）、ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏（53）が所有（馬主登録名はSNSグループ）するイッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）など予備登録を済ませた日本調教馬40頭（英語表記順）は以下の通り。
アメリカンコール（牡3＝武幸）
アルカディアカフェ（牡3＝堀）
アーデントアイ（牡3＝高柳大）
アトモス（牡3＝角田）
ベストグリーン（牡3＝北海道・田中淳）
カムアップローゼス（牡3＝浜田）
ダノンアンドレ（牡3＝高柳大）
ダノンバーボン（牡3＝池添）
ダノンヒストリー（牡3＝堀）
アンコールアゲイン（牡3＝今野）
エナジーイッセイ（牝3＝高柳大）
ガンダ（牡3＝斎藤誠）
ガウラディスコ（牡3＝高柳大）
ガイストライヒ（牡3＝高柳大）
ジーネキング（牡3＝斎藤誠）
ゴルトミュンツェ（牝3＝高柳大）
ヘルメスギャング（牡3＝武井）
ヘイジュード（牡3＝堀）
イッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠）
ケイアイアギト（牡3＝加藤征）
クラウトロック（牡3＝加藤征）
リベッチオ（牡3＝杉山晴）
ラッキーキッド（牡3＝加藤征）
マクリール（牡3＝手塚久）
パラディオン（牡3＝高柳大）
パータリプトラ（牡3＝武井）
パイロマンサー（牡3＝吉村）
レディトゥランブル（牡3＝武井）
ロックターミガン（牡3＝石坂）
サンラザール（牡3＝森一）
シーズザスローン（牡3＝松永幹）
システマソラー（牡3＝河嶋）
スターシップ（牡3＝高柳大）
テーオーカイザー（牡3＝高柳大）
タガノアバンドーネ（牡3＝角田）
テンマジックアワー（牡3＝高柳大）
テンタイムトップ（牝3＝高柳大）
トウカイマシェリ（牝3＝高柳大）
ウンナターシャ（牝3＝高柳大）
ワンダーディーン（牡3＝高柳大）