ケンタッキーダービーを主催する米チャーチルダウンズ社は3日、米クラシック3冠の予備登録を済ませた367頭を発表した。

今年はケンタッキーダービー（チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）が5月2日、プリークネスS（ローレルパーク、ダート1900メートル）は中1週で5月16日、そこから中2週でベルモントS（サラトガ、ダート2000メートル）は6月6日に組まれている。今年はピムリコが改修工事中のため、プリークネスSの舞台がローレルパークへ。ベルモントパークも改修工事中のため、ベルモントSは一昨年、昨年に続くサラトガ開催で今年も400メートルの距離短縮となる。

第1回予備登録は1月26日に締め切られ、登録料は600ドル（約9万円）。第2回予備登録（登録料6000ドル＝約93万円）は4月6日が締め切りとなっている。

新馬、もちの木賞、全日本2歳優駿とデビュー3連勝中のパイロマンサー（牡3＝吉村、父パイロ）、ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏（53）が所有（馬主登録名はSNSグループ）するイッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）など予備登録を済ませた日本調教馬40頭（英語表記順）は以下の通り。

アメリカンコール（牡3＝武幸）

アルカディアカフェ（牡3＝堀）

アーデントアイ（牡3＝高柳大）

アトモス（牡3＝角田）

ベストグリーン（牡3＝北海道・田中淳）

カムアップローゼス（牡3＝浜田）

ダノンアンドレ（牡3＝高柳大）

ダノンバーボン（牡3＝池添）

ダノンヒストリー（牡3＝堀）

アンコールアゲイン（牡3＝今野）

エナジーイッセイ（牝3＝高柳大）

ガンダ（牡3＝斎藤誠）

ガウラディスコ（牡3＝高柳大）

ガイストライヒ（牡3＝高柳大）

ジーネキング（牡3＝斎藤誠）

ゴルトミュンツェ（牝3＝高柳大）

ヘルメスギャング（牡3＝武井）

ヘイジュード（牡3＝堀）

イッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠）

ケイアイアギト（牡3＝加藤征）

クラウトロック（牡3＝加藤征）

リベッチオ（牡3＝杉山晴）

ラッキーキッド（牡3＝加藤征）

マクリール（牡3＝手塚久）

パラディオン（牡3＝高柳大）

パータリプトラ（牡3＝武井）

パイロマンサー（牡3＝吉村）

レディトゥランブル（牡3＝武井）

ロックターミガン（牡3＝石坂）

サンラザール（牡3＝森一）

シーズザスローン（牡3＝松永幹）

システマソラー（牡3＝河嶋）

スターシップ（牡3＝高柳大）

テーオーカイザー（牡3＝高柳大）

タガノアバンドーネ（牡3＝角田）

テンマジックアワー（牡3＝高柳大）

テンタイムトップ（牝3＝高柳大）

トウカイマシェリ（牝3＝高柳大）

ウンナターシャ（牝3＝高柳大）

ワンダーディーン（牡3＝高柳大）