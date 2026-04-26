実業家の堀江貴文氏が２６日、「令和の虎ＥＸＰＯ」（東京国際フォーラム）のイベントに登壇し、料理研究家のリュウジ氏に自身が経営する「ＷＡＧＹＵＭＡＦＩＡ」やパフォーマンスが批判されたことに怒りを表した。「『令和の虎』ＶＳ『リアルバリュー』」のトークイベントで堀江氏は開口一番、リュウジ氏と親交がある桑田龍征氏に「リュウジなんとかしろ！」と怒りをぶちまけた。発端は２２日に田中絢望氏や林尚弘氏が堀江