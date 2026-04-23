実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が２３日、Ｘを更新。自身のウィキペディアでの身長が書き換えられているとし「どういう嫌がらせ？」と訴えた。ホリエモンは「Ｗｉｋｉｐｅｄｉａのおれのページで身長がいつのまにか１６８・３ｃｍに書き換えられてんだけど、どういう嫌がらせ？」とプンプン。しかも野菜に対して「野菜食べたら健康になるってアホみたいな信仰」などとも言っているにも関わらず、ウィキペディアで「別名『