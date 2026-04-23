実業家・堀江貴文氏（53）が23日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身のウィキペディアに虚偽の情報が記されていると報告した。堀江氏は「Wikipediaのおれのページで身長がいつのまにか168.3cmに書き換えられてんだけど、どういう嫌がらせ？あと別名『野菜総統』とか書かれてるし」とポスト。堀江氏は20年5月にYouTubeで生配信をした際、視聴者から「ちゃんと野菜取ってて偉い」というメッセージが寄せられると「バカ!」と