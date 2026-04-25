料理研究家でユーチューバーのリュウジ氏が２５日に自身のＸを更新。物議をかもしている堀江貴文氏プロデュースの高級焼肉店について言及した。堀江氏がプロデュースする会員制の高級焼肉店をめぐっては、食用菊と見られる花びらを提供商品及び店内にバラまくパフォーマンス動画がＳＮＳで拡散され話題に。賛否が分かれ論戦が繰り広げられている。リュウジ氏は２４日、同店舗について「ここ堀江さんにも直接言ってブチギレら