ドイツ１部アウクスブルクは３日、Ｊ１Ｃ大阪Ｕ―１８に所属するＦＷ小野田亮汰（１８）を獲得したと発表した。契約期間は２０３０年夏までという。

小野田は約１週間、アウクスブルクのトライアルに参加。実力を高く評価されて契約に至った。スポーツディレクターのペニー・ウェーバー氏は「説得力のあるパフォーマンスを見せてくれた。彼は才能にあふれており、この環境でさらなる成長を遂げられると確信している」と説明。小野田はクラブを通じ「アウクスブルクでプレーできることを誇りに思います」などとコメントした。

小野田はＪリーグでプレーできる２種登録選手ながら出場機会なし。世代別代表にも選出されていない。しかし、トライアル中、Ｕ―２３世代の試合に出場し、４得点をマークしたという。当面は４部リーグのＢチームでプレーするとみられている。

ＳＮＳやネット上では「こんなことあるんだ、びっくり」「日本市場は開かれているな」「どんどん青田買いが進むから」「トライアルに合格ってすごい」「若手のステップアップは年々早まっているな」「毎回、若者に挑戦させるＣ大阪は素晴らしい」「プロじゃないからセレッソは移籍金が取れない？」などの声が書き込まれていた。