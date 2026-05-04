【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、驚異の“フルスプリント”→全力プレスバックの瞬間バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、フルスプリントでチームのピンチを救った。カウンターを防いだプレーをファンたちが称賛している。すでにブンデスリーガ連覇を達成しているバイエルンは、日本時間5月2日に行われた第32節で最下位のハイデンハイムと対戦