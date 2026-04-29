現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第１レグで、前回大会王者のパリ・サンジェルマンが、ブンデスリーガで連覇を達成したバイエルンとホームで対戦した。17分にPKで先手を取られたパリSGは、24分にフビチャ・クバラツヘリア、33分にジョアン・ネベスが得点し、逆転に成功。41分に再び失点したものの、45＋５分にウスマンヌ・デンベレがPKでゴールをマークすると、56分にはクバラツヘリア、58分にはデ