女子プロレス界の「極悪女王」ダンプ松本が３日までにＳＮＳを更新。先月２８日に受けた膝の手術後の様子について投稿した。

自身のインスタグラムに「手術から４日経ちましたリバビリも少しずつ始めてるよ 傷が痛々しい 自分でもまだ見れてない」と報告。続けて「術後、昨日まではどうしても食欲がでず…極度の貧血になり輸血をする可能性もあると医師からリバビリ開始どころではないと…お叱りされたダンプ」と術後の体調について記し、「早く体調も良くなってリハビリも頑張らないとと、そしてリングに復帰するためにも頑張る 病室の窓からみる青空が気持ちいい 気持ちも晴れる 辰巳ゆうとくんの歌を毎日聴いてるよ げんきにえがお まけるな」と意気込みをつづった。

最後に「＃極悪同盟 ＃極悪女王 ＃ダンプ松本 ＃たまに弱音吐くけど」のハッシュタグで締め、自撮りとともにアップした。

この投稿に「しっかり食べて英気を養ってくださいね 応援しています」「無理なさらずにダンプさんのペースでリハビリ頑張ってくださいね」「元気そうな笑顔で安心しました。ダンプパワーで頑張って下さい。後は治っていくのみ」などの応援コメントが寄せられている。

現在６５歳のダンプ。１９８０年に松本香としてデビューすると、４年後の８４年にダンプ松本に改名し、ヒール軍団・極悪同盟を結成。後輩のブル中野さんらとともに、長与千種とライオネス飛鳥のクラッシュ・ギャルズと激闘を展開した。