ÏÃÂê¤Î¿·´©¡ØËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¼«ÅÁ¡ÖÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡×¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©)¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÅÙ¤â°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡ÈË½Áö½÷²¦¡ÉËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤¬¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÄÖ¤Ã¤¿£±ºý¤Ç¤¢¤ë¡£À¤´Ö¤ÇÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿Ä¹Í¿Àé¼ï¤ÎÉÕ¤­¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÆü¡¹¡£Â¾¤Î¼ã¼ê¤È¤Ï°ã¤¤»¨ÍÑ¤ò¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤ËÙÅÄ¤Î¤³¤È¤òÎÉ¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ØËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¼«ÅÁ¡Ö