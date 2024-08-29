唐田えりか、どうしてるかな…》《東出昌大さん結婚かぁてっきり唐田えりかだと思ってしまった》《唐田えりかはどう思ってんのやろな…ほんとお相手も見る目ねえ〜〜》8月27日に、再婚を発表した東出昌大（36）。自らのYouTubeチャンネルのみならず、同日配信の「SPA!」でも自らの手記で再婚を報告し、衝撃が広がっている。「東出さんのお相手は、仕事現場で知り合ったという元女優・Aさん（25）。今年1月には『めざましテレビ