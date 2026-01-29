衆議院議員選挙が1月27日に公示され、2月8日までの選挙戦がスタートした。解散から投開票まで16日間と戦後、最短期間での選挙戦となることから、各党、各候補の舌戦に早くも熱が帯びている。その中で、最も「悪目立ち」しているのが、「れいわ新選組」の大石晃子・共同代表（48）だ。街頭や討論会、テレビニュースなどで時に過激な批判を行い、時にルール無視の言動も見られるだけにおおいに物議を醸しているが、一体、彼女は何者なのか。その来歴を探ってみた。

＊＊＊

【写真を見る】衛視に強制排除される大石議員 国会でもルール無視の問題行動

ド厚かましい話

れいわ新選組は国会議員衆院8名、参院5名が所属する国政政党だ。代表は山本太郎氏だが、先ごろ「病気」を理由に参院議員を辞職。そのため、共同代表の一人で、政策審議会長も務める大石氏が「党の顔」として党首討論などに飛び回っている。しかし、その発言や振る舞いが賛否を呼んでいるわけなのだ。

例えば、1月26日開催、日本記者クラブ主催の党首討論会では、冒頭の各党党首の主張で1分間の持ち時間を大幅に超えて２分以上も発言を続け、司会者から計4度も注意を受けた。同じ日の夜には、各党党首が出演した「報道ステーション」（テレビ朝日系）で、この時期の解散について「ド厚かましい話」と高市首相を罵倒。

同じ日の「news23」（TBS系）では、いわゆる「統一教会文書」について指摘。高市総理から「出所不明の文書」「名誉毀損ですよ」と指摘されると、「報道もされてるし、名誉毀損なんかになり得ない」「説明されてませんよ！ だから名誉毀損って言われるほうが名誉毀損ですよ」と反論して、スタジオが騒然となった。

27日の街頭での第一声でも「高市早苗首相をぶっ倒すしかない」と叫ぶなど、演説というより完全なアジテーションを繰り広げているのである。

趣味はママさんバレー

馴染みの薄い方のために記しておくと、大石氏は1977年、大阪市生まれ。HPのプロフィールによれば、高校生の娘と夫の3人暮らしだという。趣味はママさんバレー、好きなアニメはポケモン、鬼滅の刃など。名門・府立北野高校を経て大阪大学工学部に入学。同大学院で環境工学を専攻し、2002年に大阪府に入庁している。実は大変なインテリであるわけだ。

ジャンヌ・ダルク

そんな彼女を一躍有名にしたのは、赤絨毯を踏むはるか前、入庁6年目の2008年のこと。この年、大阪府知事に当選した橋下徹氏が3月、30代以下の若手職員を集めて朝礼を行った。開始時間は午前9時15分。知事は始業前に朝礼を始めたかったが、“超過勤務”になると指摘されてこの時間になったと述べた上、こう語った。

「たかが15分、始業時間の前に朝礼をやるのに、それが超過勤務手当というのなら、税金で給料を賄われているみなさん方のその執務時間、私語があったりタバコを吸っていたりとかいうのは、全部減額させていただきます」

こう言ったとたん、女性職員が立ち上がった。

「どれだけサービス残業をやっていると思っているんですか？ 上司の不満があったら直接メールで言ってくださいってね、グループ長に直接物言えないような職員の弱さを組織しているだけじゃないですか」

知事は反論したが、女性はかまわずまくし立てる。

「結局こうやって若い人だけを朝礼に集めたりとか、労働者同士を分断して、大阪府職員と府民を分断しているばっかりじゃないですか」

「あなたのすることは逆のことばっかりや！」

このシーンはテレビで繰り返し放映され、大きな話題になった。当時、改革派知事として人気絶頂だった橋下氏に堂々反撃した様は「ジャンヌ・ダルク」とも評されたが、この女性こそが、後の大石議員なのである。

資本家の犬

その後、大石氏は府庁で10年間勤務する。組合活動にも熱心で、自治労連系の府職労に所属。執行部選挙にも名乗りを上げるが、惨敗続きだったという。

転機となったのは2018年。関西を台風21号が襲った直後、当時の松井一郎知事は、維新推薦候補の知事選の応援で沖縄に行ったという。それに激怒した彼女は退職、打倒維新を旗印に、翌年の大阪府議会議員選挙に淀川区から無所属（社会党が推薦）で立候補した。その際は落選したものの、れいわ新選組の目に留まり、2021年、衆議院議員選挙の大阪5区に同党から出馬。選挙区では敗れたものの、比例区で復活当選を果たし、国政へ。いきなり政策審議会長に抜擢されたのだ。

その翌年には、衆院予算委員会での岸田総理への質問が物議を醸した。消費税は減税しないと答弁した総理に対し、「冷酷で無慈悲な人」と書かれた赤鬼のお面の写真付きのパネルを見せ、こう続けた。

「先週、我が党のくしぶち万里議員が、今後総理ではなく、鬼と呼ばせていただくと言いましたが、もう一度呼ばせていただきます。この鬼！」

そして続けて、「消費税は資本家のための安定財源です」と決めつけた上で、今度はリードに繋がれた小型犬の写真付きのパネルを出した。そして、

「先ほど総理を鬼と呼ばせていただきましたが、もう一つ名前を差し上げます。資本家の犬。財務省の犬」

これには、根本匠予算委員長が「質問にあたりましては用語の使い方には十分お気をつけください」と注意したほどだった。

衆議院で一番嫌われている

一国の総理に対して「鬼」「犬」呼ばわりとは、実に品位に欠けた発言だが、れいわの支持者にはこうしたファイティングポーズは受けるらしい。2023年、党の共同代表に「昇進」。そして、翌年の衆院選でも大阪5区で出馬、比例で復活当選を果たし、今は「れいわの顔」となっているのだ。

採決の際には、牛歩やプラカードを挙げてのアピールも辞さず、これでも注意を受けた過去が。そのため異名は「衆議院で一番嫌われている議員」。

国会以外の場でも、夕刊紙で橋下氏を「気に入らない記者を袋だたきにする。飴と鞭でマスコミをDVして服従させていた」と発言。旧Twitterで元TBS記者の山口敬之氏を「思い上がったクソ野郎」などと記し、それぞれ名誉毀損で提訴されている（両件とも勝訴）。

そんな闘争本能、戦闘意欲旺盛な性格ゆえか、大石議員に古くから囁かれているのが、「中核派」との関係だ。体制転覆のためには暴力革命も辞さないとし、警察庁から「極左暴力集団」と位置づけられている過激派組織との繋がりである。

先に述べた、2008年の橋下氏との対決の3日後、彼女は大阪市内で行われた「労働者の団結が戦争を止める！ ブッシュも福田もぶっ倒せ！ 3・16全世界一斉デモ」なる集会に参加している。「全国労働者のジャンヌ・ダルク」と紹介を受けてマイクを握った大石氏は、「世界ではイラク戦争が起き、日本では年間3万人の労働者が自殺しています。橋下知事は革命を起こすと言っています。私は肉体労働者として、労働者による革命が起こるべきだと思っています。肉体労働者があくなき団結をすることで、この団結の中に戦争をやめさせる力があります。皆さん、団結して頑張りましょう！」とアジテーション。

この集会の主催団体は「ワーカーズアクション・カンサイ」というが、公安調査庁発行のレポート「内外情勢の回顧と展望」2008年版によれば、こんな表現がある。「中核派は『WORKERS ACTION』と銘打った集会・デモを全国各地で実施し、青年労働者や学生、市民の結集に努めた」。この集会も、中核派の機関紙「前進」が参加を呼び掛けていた。

「週刊新潮」が2022年、さる活動家に取材した際も、「現在は無関係」としながらも、「彼女が中核派の正規メンバーだったかどうかは別として、過去に活動を共にしていたことがあるのは事実。中核派の集会やデモにも積極的に参加していました」と証言していた。大石議員が過激派とケミストリーが合っていたのは、間違いない事実なのだ。

伸び悩み

今選挙では、山本氏の議員辞職に加え、野党の一大勢力として「中道改革連合」が誕生し、あおりを食う「れいわ」は苦戦が予想されている。ゆえに今後、彼女の言動は過激を極めることが予想されるが、その“成果”は出るのだろうか。注目である。

関連記事「岸田首相を『鬼』『資本家の犬』呼ばわり れいわ『大石晃子議員』見て思い出した元国会議員の名」では、大石議員が岸田総理を国会質問で罵倒した際の姿を詳報している。

同じく関連記事「健康問題を理由に議員辞職…れいわ『山本太郎代表』解散情報が飛び交うなか支援者が知らなかった『スリランカのサーフィン休暇』」では、この1月21日、山本代表が議員辞職した件について、その裏側を記している。

デイリー新潮編集部