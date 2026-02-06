れいわ新選組の山本太郎代表（51）が東京・池袋で行われた街頭演説に登場。そこには意外な人物の姿もあり、大きな注目を集めている。2月8日の投開票を控え、各党が激しい選挙戦を繰り広げている衆院選。『毎日新聞』が1月29日に発表した特別世論調査では、自民党が単独過半数（233議席）を上回るとの見通しが示されている。こうした情勢のなか、各党は連日、街頭に立ち有権者へ投票を呼び掛けている。れいわ新選組も例外ではなく、