韓国発ベースメイクブランド「tfit」から、人気プライマーに専用ブラシが付いた数量限定のスペシャルセットが登場しました。昨年SNSで話題となり、店頭から姿を消すほど人気を集めた「デリケートシルクヴェールアートプライマー」に加え、ひんやり感が心地よい「アイシーブラーアートプライマー」がラインアップ。毛穴や凹凸を自然にカバーしながら、うるおい